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Глава Минтранса заявил о безопасности полетов российскими авиакомпаниями

Глава Минтранса Савельев сообщил, что полеты российскими авиакомпаниями остаются безопасными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полеты российскими авиакомпаниями остаются безопасными. Такое заявление в понедельник, 20 июня, сделал министр транспорта РФ Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

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Он отметил, что безопасность в авиации — это безусловный приоритет. И добавил, что никто не будет рисковать жизнью пассажиров.

«Да, есть проблемы: у нас 1272 самолета, из которых 1148 — это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России», — сказал он в эфире.

Савельев подчеркнул, что многие авиакомпании, включая «Аэрофлот», создавали свои крупные инжиниринговые центры.

По словам Савельева, в инжиниронговом центре «Аэрофлота» сейчас работает более 4 тыс. человек. Также свой инжиниринговый центр есть и у S7. «Я думаю, в целом мы с задачей (поддержания уровня безопасности) справляемся», — добавил он.

Кроме того, по словам Савельева, проблема с запчастями для самолетов тоже решаема.

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации.

Мантуров уточнил: планируется производство 142 самолетов SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

13 июня вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.

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