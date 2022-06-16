Более 1 тыс. самолетов получат российские авиакомпании к 2030 году

Российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на ПМЭФ в четверг, 16 июня.

«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации — при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», — приводит его слова ТАСС.

Мантуров уточнил: планируется производство 142 самолетов SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Региональные авиаперевозчики пополнят парки самолетами «Ладога», Л-410, «Байкал», добавил министр.

Кроме самолетов, к 2030 году запланирована поставка более 760 вертолетов, среди которых более 200 машин «Ансан» и более 270 вертолетов Ми-8.

«В условиях санкционных ограничений опросные данные авиакомпаний подтверждают, что такие объемы техники будут в полной мере востребованы отечественными эксплуатантами», — сказал глава Минпромторга.

13 июня вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет. По его словам, для этого «нужно интенсивно поработать» и не забывать о других видах летательных аппаратов для обеспечения новой логистики перевозок.

Ранее, 3 июня, Борисов заявлял, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.