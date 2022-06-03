Реклама
Прямой эфир

Борисов анонсировал полет Superjet New из российских компонентов в 2023 году

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. Об этом вице-премьер Юрий Борисов сообщил в пятницу, 3 июня, в ходе посещения в Комсомольске-на-Амуре цехов, где проводятся испытания и окончательная сборка.

Крылья с ответом: разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее
Как новая система контроля позволит предотвратить аварийные ситуации

В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.

«В марте следующего года должен состояться первый полет уже Superjet New. Целиком и полностью импортозамещенного. Практически весь год следующий мы интенсивно будем проводить необходимый объем летных испытаний, чтобы получить сертификат типа», — цитирует вице-премьера телеканал «Звезда».

Борисов уточнил, что получение такого сертификата является обязательным условием для организации серийного производства и для безопасности полета пассажиров.

Также он рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре в 2022 году планируется выпустить 10 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщается на сайте kp.ru.

Первые произведенные в этом году воздушные суда уже проходят подготовку к передаче авиакомпаниям.

Ранее, 16 марта, Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100. Также он сообщил, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022