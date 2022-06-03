Борисов анонсировал полет Superjet New из российских компонентов в 2023 году

Первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. Об этом вице-премьер Юрий Борисов сообщил в пятницу, 3 июня, в ходе посещения в Комсомольске-на-Амуре цехов, где проводятся испытания и окончательная сборка.

В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.

«В марте следующего года должен состояться первый полет уже Superjet New. Целиком и полностью импортозамещенного. Практически весь год следующий мы интенсивно будем проводить необходимый объем летных испытаний, чтобы получить сертификат типа», — цитирует вице-премьера телеканал «Звезда».

Борисов уточнил, что получение такого сертификата является обязательным условием для организации серийного производства и для безопасности полета пассажиров.

Также он рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре в 2022 году планируется выпустить 10 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщается на сайте kp.ru.

Первые произведенные в этом году воздушные суда уже проходят подготовку к передаче авиакомпаниям.

Ранее, 16 марта, Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100. Также он сообщил, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.