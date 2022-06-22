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Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей

Производитель SSJ100 оценил затраты на импортзамещение в 50 млрд рублей без учета двигателей
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexander Sayganov
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Опытно-конструкторская работа по импортозамещению самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в рамках действующих контрактов с Минпромторгом будет стоить примерно 50 млрд рублей без учета двигателей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя производителя воздушного судна — компании «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») в среду, 22 июня.

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Собеседник рассказал, что эта работа началась еще в 2019 году, а сейчас «в плановом порядке подошла к этапу сборки первых опытных образцов».

Издание ознакомилось со списком основных компонентов для импортозамещенной версии самолета — SSJ-New — и компаний, которые должны их производить. Всего в списке указано 64 наименования комплектующих: это системы кондиционирования, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование. Работать над импортозамещением будут 24 производителя, среди которых есть структуры «Ростеха» — «Аэроприбор восход» и Московский институт электромеханики и автоматики, а также частные фирмы.

Представитель «Иркута» заявил, что в поставках комплектующих участвуют более 30 российских компаний из разных отраслей. Список российских поставщиков уже определен на конкурсной основе, по большей части позиций заключены контракты.

Источник издания в отрасли рассказал, что из-за небольших сроков и важности поставленных задач перечень участников проекта может обновляться и дополняться, но главное — добиться оптимального соотношения цен и сроков.

Представитель «Иркута» добавил, что SSJ-New собираются сертифицировать в 2023 году, а в 2024 году должно быть запущено полноценное серийное производство в Комсомольске-на-Амуре с объемом поставок около 20 самолетов в год.

16 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для гражданской авиации. По его словам, планируется производство в том числе 142 самолетов SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих.

13 июня вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.

Текущая версия SSJ100 на 50–75% состоит из импортных комплектующих. О начале разработки новой версии самолета стало известно в 2020 году. В декабре 2020 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал на встрече с журналистами, что в SSJ New заменят 97% иностранных комплектующих.

Лайнеры Superjet эксплуатируют с 2011 года 11 российских авиакомпаний, в том числе «Россия» и ее материнская компания «Аэрофлот». Максимально самолет может перевозить 103 пассажира.

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