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Авиаэксперт сравнил характеристики МС-21 с Boeing и Airbus

Авиаэксперт Гусаров рассказал о преимуществах МС-21 перед Boeing и Airbus
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с «Известиями» рассказал о преимуществах самолета МС-21 в сравнении с зарубежными Boeing и Airbus.

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«Я считаю, что лучший в своем классе. Лучше, чем Boeing, лучше, чем Airbus, потому что современнее, технологичнее, комфортнее, экономичнее. Именно на эти самолеты надо делать ставку, именно он должен стать основным самолетом «Аэрофлота», — подчеркнул специалист.

Как отметил Гусаров, МС-21 — это единственный самолет в классе среднемагистральных, «сделанный в XXI веке с нуля», так как Boeing и Airbus — это самолеты прошлого века, которые были модернизированы, а МС-21 «впитал в себя последние достижения науки и техники».

«Он технологичнее, он дешевле, он комфортнее, он шире, самолет прекрасный. И экономические преимущества немалые», — заключил Гусаров.

24 июня Гусаров оценил преимущества самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в условиях импортозамещения. По его словам, SSJ-100 — маленький ближнемагистральный самолет, поэтому его не стоит сравнивать с Boeing и Airbus, так как компании не производят такие самолеты. В этой категории главным конкурентом может быть бразильский Embraer, однако SSJ-100 ничем ему не уступает, это абсолютно современный самолет.

Кроме того, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал о преимуществах самолета Ту-214. По его словам, Ту-214 рассчитаны на множественные перегрузки, намного большие, чем у зарубежных самолетов. Также он отметил, что в советские времена очень много внимания уделялось безопасности, а значит, эта характеристика самолета не подвергается сомнению.

22 июня «Ведомости» со ссылкой на представителя производителя воздушного судна — компании «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») — сообщили, что опытно-конструкторская работа по импортозамещению самолета SSJ-100 в рамках действующих контрактов с Минпромторгом будет стоить примерно 50 млрд рублей без учета двигателей.

Издание ознакомилось со списком основных компонентов для импортозамещенной версии самолета — SSJ-New — и компаний, которые должны их производить. Всего в списке указано 64 наименования комплектующих: это системы кондиционирования, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование.

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации.

Мантуров уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

13 июня вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.

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