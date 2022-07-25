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Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21

Авиаэксперт оценил разработку электронных компонентов в РФ для Superjet и МС-21

Авиаэксперт Гусаров: разработанные в РФ электронные компоненты для Superjet и Мс-21 ничем не хуже зарубежных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Разработанные в России электронные компоненты для российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 смогут заменить зарубежные аналоги, считает авиаэксперт, редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров. Об этом он заявил в понедельник, 25 июля, в беседе с «Известиями».

Как отметил специалист, в России есть дорожная карта по импортозамещению иностранных компонентов в самолетах Superjet 100 и МС-21 и эта работа должна быть полностью завершена к 2024 году.

Говоря о Superjet 100, Гусаров отметил, что самолет изначально был создан практически полностью из зарубежных компонентов, поэтому программа импортозамещения для него обширная. Что касается МС-21, то в нем основные системы разрабатывались российскими компаниями, однако в производстве использовали и иностранные отдельные компоненты.

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«На самом деле сегодня российская авиационная промышленность находится на таком технологическом уровне, который позволяет ей разрабатывать и производить абсолютно любые компоненты. Достаточно посмотреть на нашу боевую авиацию — она использует только российские разработки и она очень современна и эффективна. Раз мы можем это сделать, создать и производить в боевой авиации, почему мы не можем сделать это для гражданского значения? Конечно же, можем и должны», — заключил Гусаров.

Ранее в этот день холдинг «Росэлектроника», входящий в корпорацию «Ростех» сообщил, что разработал и создал электронные компоненты для связного оборудования Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Речь идет о новой линейке вакуумных высокочастотных выключателей поляризованного типа, которая отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Устройства подходят для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования.

24 июня Гусаров оценил преимущества самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в условиях импортозамещения. По его словам, SSJ-100 — маленький ближнемагистральный самолет, поэтому его не стоит сравнивать с Boeing и Airbus, так как компании не производят такие самолеты. В этой категории главным конкурентом может быть бразильский Embraer, однако SSJ-100 ничем ему не уступает, это абсолютно современный самолет.

Говоря о МС-21, Гусаров заявил, что самолет современнее, технологичнее, комфортнее, экономичнее, чем Boeing и Airbus. По его словам, самолет МС-21 «впитал в себя последние достижения науки и техники».

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

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