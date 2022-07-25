Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа
Политика
Путин призвал уделить внимание труднодоступным местностям при авиаперевозках
Мир
В МЧС России рассказали об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Мир
В Таллин прибыли корабли военно-морской группы НАТО
Мир
Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию
Мир
Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону
Мир
Зеленский уволил командующего спецоперациями Украины
Мир
Британцы не захотели проводить «Евровидение-2023» вместо Украины
Мир
Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза
Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра
Мир
В Черногории пожаловались на слабый турпоток из-за отсутствия граждан РФ
Сюжет:

Путин призвал уделить внимание труднодоступным местностям при авиаперевозках

Путин: надо уделить внимание удаленным и труднодоступным местностям при авиаперевозках
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обратить внимание на удаленные и труднодоступные местности при авиаперевозках.

«Подчеркну, что задача по наращиванию объемов внутренних перевозок по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых, как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным местностям», — сказал президент РФ в понедельник, 25 июля, на совещании с членами правительства.

Пошли в разлет: в России снизились цены на летние авиабилеты
Какие направления подешевели больше всего

Он дал поручение определить экономическую модель развития авиационной отрасли, где будут прописаны качество и доступность авиаперевозок.

«Необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновлении авиапарка будут учтены интересы наших граждан в части доступности и удобства перелетов. Доступности в том числе и по цене, естественно», — отметил глава государства.

Российский президент указал также на важность баланса в интересах авиастроителей и авиакомпаний для организации конкурентных условий приобретения и эксплуатации самолетов российского производства.

Кроме того, глава государства сказал, что в рамках антироссийских санкций и неадекватных шагов бывших партнеров Запада воздушных перевозки оказались под ударом.

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — высказался лидер России.

17 июня вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что часть самолетов иностранного авиафлота в России могут быть разобраны за запасные части для продолжения полетов.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй тогда же сообщил, что потребности России в запчастях для самолетов готов обеспечить Китай. Как отметил дипломат, для этого есть определенные каналы и никаких ограничений со стороны Китая нет.

3 июня Борисов заявил, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. Об этом стало известно в ходе посещения в Комсомольске-на-Амуре цехов, где проводятся испытания и окончательная сборка. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.

Западные страны и их союзники начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В частности, США и Евросоюз ввели рестрикции против российской авиаотрасли, включающие в себя запрет на продажу воздушных судов и запчастей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022