Путин призвал уделить внимание труднодоступным местностям при авиаперевозках

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обратить внимание на удаленные и труднодоступные местности при авиаперевозках.

«Подчеркну, что задача по наращиванию объемов внутренних перевозок по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых, как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным местностям», — сказал президент РФ в понедельник, 25 июля, на совещании с членами правительства.

Он дал поручение определить экономическую модель развития авиационной отрасли, где будут прописаны качество и доступность авиаперевозок.

«Необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновлении авиапарка будут учтены интересы наших граждан в части доступности и удобства перелетов. Доступности в том числе и по цене, естественно», — отметил глава государства.

Российский президент указал также на важность баланса в интересах авиастроителей и авиакомпаний для организации конкурентных условий приобретения и эксплуатации самолетов российского производства.

Кроме того, глава государства сказал, что в рамках антироссийских санкций и неадекватных шагов бывших партнеров Запада воздушных перевозки оказались под ударом.

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — высказался лидер России.

17 июня вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что часть самолетов иностранного авиафлота в России могут быть разобраны за запасные части для продолжения полетов.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй тогда же сообщил, что потребности России в запчастях для самолетов готов обеспечить Китай. Как отметил дипломат, для этого есть определенные каналы и никаких ограничений со стороны Китая нет.

3 июня Борисов заявил, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. Об этом стало известно в ходе посещения в Комсомольске-на-Амуре цехов, где проводятся испытания и окончательная сборка. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.

Западные страны и их союзники начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В частности, США и Евросоюз ввели рестрикции против российской авиаотрасли, включающие в себя запрет на продажу воздушных судов и запчастей.