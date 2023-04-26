Республика Сербская заявила о желании стать независимым государством

Власти Республики Сербской рассчитывают мирным путем отделиться от Боснии и Герцеговины (БиГ). Соответствующее заявление во вторник, 25 апреля, сделал президент самопровозглашенного государства Милорад Додик.

В эфире телеканала PTC он отметил, что существование Республики Сербской в составе БиГ было навязано извне. По мнению Додика, в действующих границах заперты несколько народов, у которых нет стремления или веских предпосылок к совместной жизни.

Несмотря на решимость лидера этнических сербов добиваться независимости, он подчеркнул, что не намерен обращаться к силовым методам и выразил приверженность дипломатии.

Ранее, 11 апреля, Додик заявил, что Босния и Герцоговина прекратит любое сотрудничество с НАТО. В конце марта он упомянул, что простить агрессию НАТО в Югославии в 1999 году нельзя, поскольку организация уничтожала сербский народ и даже не принесла за это извинений.

В ноябре 2022 года Додик отказался допускать вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Тогда он также заявил, что Республика Сербская поддерживает территориальную целостность Сербии и не будет признавать независимость Косово.

Республика Сербская является одним из трех образований Боснии и Герцеговины наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины и округом Брчко. Додик возглавил Республику Сербскую 15 ноября, до этого он являлся членом президиума БиГ от сербов.