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Республика Сербская намерена не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Президент РС БиГ Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
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Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
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Президент Республики Сербской Милорад Додик отказался допускать вступление Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО. Об этом он заявил 24 ноября на пресс-конференции в Белграде.

«Мы не должны входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад‎»‎
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик — о том, почему БиГ не будет вводить санкции против РФ и закрывать небо для ее самолетов

«Республика Сербская готова выразить поддержку европейскому пути Боснии и Герцеговины, не готова дать какое-либо согласие на путь в НАТО. Мы сотрудничаем с НАТО, это бесспорно, но никакие решения не будут приняты об интеграции БиГ в НАТО», — сказал он на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем и членом президиума БиГ Желькой Цвиянович.

Додик также заявил, что Республика Сербская поддерживает территориальную целостность Сербии и не будет признавать независимость Косово.

«В БиГ, а именно в Сараево, видим тех, кто хочет поддержать Косово. Если бы Республика Сербская была всего на минуту невнимательна, Сараево бы признало Косово как независимое государство. Где тут принципы, о чем мы разговариваем, почему тогда Сербия должна поддерживать территориальную целостность БиГ?» — сказал он.

Республика Сербская является одним из трех образований Боснии и Герцеговины наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины и округом Брчко. Додик возглавил Республику Сербскую 15 ноября, до этого он являлся членом президиума БиГ от сербов.

5 октября Додик призвал западные страны уважать сотрудничество Республики Сербской с Россией. Также он заверил в продолжении сотрудничества с Сербией, Венгрией, Китаем и другими странами.

Ранее, в ночь на 3 октября, Додик объявил о своей победе на выборах на пост президента Республики Сербской. Он подчеркнул, что выборы состоялись вопреки давлению Запада.

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