Республика Сербская намерена не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Президент Республики Сербской Милорад Додик отказался допускать вступление Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО. Об этом он заявил 24 ноября на пресс-конференции в Белграде.
«Республика Сербская готова выразить поддержку европейскому пути Боснии и Герцеговины, не готова дать какое-либо согласие на путь в НАТО. Мы сотрудничаем с НАТО, это бесспорно, но никакие решения не будут приняты об интеграции БиГ в НАТО», — сказал он на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем и членом президиума БиГ Желькой Цвиянович.
Додик также заявил, что Республика Сербская поддерживает территориальную целостность Сербии и не будет признавать независимость Косово.
«В БиГ, а именно в Сараево, видим тех, кто хочет поддержать Косово. Если бы Республика Сербская была всего на минуту невнимательна, Сараево бы признало Косово как независимое государство. Где тут принципы, о чем мы разговариваем, почему тогда Сербия должна поддерживать территориальную целостность БиГ?» — сказал он.
Республика Сербская является одним из трех образований Боснии и Герцеговины наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины и округом Брчко. Додик возглавил Республику Сербскую 15 ноября, до этого он являлся членом президиума БиГ от сербов.
5 октября Додик призвал западные страны уважать сотрудничество Республики Сербской с Россией. Также он заверил в продолжении сотрудничества с Сербией, Венгрией, Китаем и другими странами.
Ранее, в ночь на 3 октября, Додик объявил о своей победе на выборах на пост президента Республики Сербской. Он подчеркнул, что выборы состоялись вопреки давлению Запада.