Республика Сербская будет сотрудничать с Россией, Запад должен уважать это решение. Об это завил в среду, 5 октября, действующий член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Наш основной внешнеполитический приоритет — это успешное сотрудничество <..> с Россией. Конечно, мы не будем закрывать двери Западу, но они должны научиться, что общение больше невозможно с позиции требования полного послушания и подчинения. Поэтому если Запад хочет разговаривать, он должен уважать наши внешнеполитические приоритеты, а они связаны с исторически доказанной дружбой Российской Федерации и сербского народа», — сказал Додик в комментарии ТАСС по итогам выборов президента Республики Сербской.

Также он заявил, что республика продолжит сотрудничество с Сербией, Венгрией, Китаем и другими странами.

Ранее, в ночь на 3 октября, Додик объявил о своей победе на выборах на пост президента Республики Сербской. Он подчеркнул, что выборы состоялись вопреки давлению Запада.

На посту президента он пообещал сделать все для того, чтобы Республика Сербская в Боснии и Герциговине была стабильной и проводила свою политику.

Всеобщие выборы прошли в девятый раз с момента провозглашения независимости страны в 1992 году. Всего в них приняли участие 90 партий, 38 коалиций и 17 независимых кандидатов.

Политолог Платформы общественной дипломатии Сербии Екатерина Зотова объяснила «Известиям», почему Додик лидирует на выборах президента. Она отметила, что сербы являются «пророссийски настроенным народом исторически», и «лидер большинства должен быть пророссийским политиком».