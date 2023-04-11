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В Республике Сербской заявили о полном прекращении сотрудничества с НАТО

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Республика Сербская прекратит любое сотрудничество с НАТО. Об этом заявил 11 апреля президент региона в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Я буду требовать от всех членов комиссии по сотрудничеству с НАТО, которую формирует совет министров, прекратить свою работу, потому что их работа там бессмысленна», — заявил он на пресс-конференции.

«Запад игнорировал страхи и опасения, о которых неоднократно говорила Россия»
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик — об украинском кризисе, предстоящей встрече с Владимиром Путиным и потенциальной интеграции с Евросоюзом

Ранее, 24 марта, Додик заявил, что простить агрессию НАТО в Югославии в 1999 году нельзя, потому что организация бездушно уничтожала сербский народ и даже не принесла за это извинений.

До этого, 24 ноября, Додик отказался допускать вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Тогда он также заявил, что Республика Сербская поддерживает территориальную целостность Сербии и не будет признавать независимость Косово.

Республика Сербская является одним из трех образований Боснии и Герцеговины наряду с Федерацией Боснии и Герцеговины и округом Брчко. Додик возглавил Республику Сербскую 15 ноября, до этого он являлся членом президиума БиГ от сербов.

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