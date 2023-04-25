NYT узнала об условиях прекращения западной поддержки Киева

Окно, позволяющее Украине добиться успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно. Об этом 24 апреля сообщила газета The New York Times.

«Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — говорится в материале.

Отмечается, что в случае провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне маловероятно, что Запад в ближайшем будущем сможет вновь нарастить военный потенциал Киева.

По информации издания, у западных стран нет достаточных запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды ВСУ до следующего года.

В этот же день газета Politico сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата «будут зависеть от решения [президента Украины Владимира] Зеленского».

Между тем 24 апреля руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что ВСУ будут готовы начать наступление, когда получат оружие. Он заметил, что хотел бы, чтобы союзники были более усердны в вопросах поставок вооружений.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову 20 апреля сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

15 марта Politico сообщила о предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае. Эту информацию неоднократно подтверждали американские и украинские представители властей. На данный момент, по сообщениям FT от 22 апреля, оно отложено из-за отсутствия необходимого вооружения.

Газета The Washington Post 16 апреля указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.