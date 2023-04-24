Заблокированную в церкви Хартума россиянку с ребенком эвакуировали

Россиянку с ребенком, заблокированную в церкви в Хартуме, эвакуировали. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Судане.

«В ходе предпринятых посольством России в Судане при содействии противоборствующих сторон усилий была осуществлена эвакуация росгражданки с ребенком, заблокированной в одной из хартумских церквей с начала вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что в настоящий момент эвакуированные находятся в здании посольства, они живы и здоровы.

О том, что россиянка с ребенком находятся в здании Нубийской митрополии, стало известно 17 апреля. Они не могли выйти на улицу из-за постоянных обстрелов. Женщина рассказывала о взрывах и о том, что территория митрополии огорожена высокой стеной.

Посол РФ в Хартуме Андрей Черновол 22 апреля объявил, что российская сторона готова к эвакуации из Судана. На следующий день он сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.