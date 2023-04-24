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Авианосец «Адмирал Кузнецов» получит новую систему ПВО

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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От ударов с воздуха авианосец «Адмирал Кузнецов» будут защищать уникальные зенитные комплексы «Панцирь-М», сведенные в интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО), рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

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На его борту также появились места для хранения и подготовки к применению новейших авиационных боеприпасов — управляемых бомб и крылатых ракет. Их смогут применять истребители Су-33 и МиГ-29 авиакрыла «Кузнецова».

В настоящее время противовоздушная оборона «Адмирала Кузнецова» состоит из четырех пусковых установок зенитно-ракетного комплекса «Кинжал». Он может одновременно обстреливать четыре цели на дистанции до 12 км и на высоте до 6 км.

Также за ПВО корабля отвечают восемь зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Кортик». Дальность действия их ракет — до 8 км. На ближней дистанции «Кортик» использует два шестиствольных орудия АО-18К.

Кроме того, на борту размещены шесть шестиствольных 30-миллиметровых скорострельных установок АК-630М со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту. «Панцирь-М» идет на смену более старым «Кортикам».

«Адмирал Кузнецов» будет более защищен от атак с воздуха — «Панцирь-М» может сбивать в ближней зоне любые типы целей. Лучшей системы для корабельной ПВО сегодня нет», — добавил военный историк Дмитрий Болтенков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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