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«Шашлычный набор» в России подорожал на 8%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России подорожал «шашлычный набор» — мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Его средний чек вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил почти 2,2 тыс. рублей, а продажи в натуральном выражении подскочили на 19%. Об этом «Известиям» рассказали в «Платформе ОФД» — крупнейший в РФ оператор фискальных данных, получает фактуру с более чем 1 млн онлайн-касс.

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Скачок продаж «шашлычного набора» связан с хорошей погодой в центральной части страны. Это особенно актуально в начале сезона, заметили специалисты компании. Кроме того, хорошая погода в начале апреля совпала с праздником Пасхи, в выходные это придало динамику продажам. Многие семьи собирались вместе с друзьями и близкими, а значит, больше готовили домашнюю еду заодно и шашлыки, добавили там.

Серьезный вклад в сумму внесли мангалы, в среднем за год они подорожали на 34%, до 838 рублей. Но покупателей это не остановило: объем продаж в натуральном выражении был на 6% выше, чем в прошлом году. Средний чек других составляющих набора «сполз» относительно прошлого года.

Например, покупка шампуров обошлась на 4% дешевле и составила 352 рубля, торговля шла активно: продажи в штуках увеличились на 14%. Они выросли и в случае с древесным углем, а также розжигом — на 21 и 24% соответственно.

При этом уже мясо, которое готово для жарки на мангале, потеряло в стоимости 5% по сравнению с прошлым годом, в апреле его покупка обходится в среднем 624 рубля. Это могло подстегнуть продажи в натуральном выражении, они увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты сравнивали данные за 1–13 апреля 2023 года с аналогичным периодом 2022 года. Учитывали продажи в федеральной и несетевой рознице.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Запахло жареным: в России подорожал «шашлычный набор»

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