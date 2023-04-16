Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды

Компания по производству бытовой химии и строительных материалов «Henkel Россия» начала русифицировать бренды из своего портфеля. О том, что компания самостоятельно переводит названия с английского на русский рассказали представители Ozon.

По их словам, это решение самой компании — русифицировать названия некоторых брендов. Теперь в онлайн-магазинах можно встретить «Вернель» вместо Vernel, «Персил» вместо Persil и другие измененные на кириллицу варианты.

Представители маркеплейса уточнили «РИА Новости», что товар по-прежнему производится на тех же предприятиях и проходит необходимую проверку. Ничего не изменилось, кроме написания.

Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена также уверена в том, что русификация названия связана, например, не с законом от 28 ферваля о недопустимости использования иностранных слов, а основывается на ребрендинге компании.

В апреле 2022 года штаб-квартира Henkel в Германии объявила об уходе компании с российского рынка.

Уже в прошлом месяце стало известно, что российские активы Henkel может купить консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарта» и инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда «Эльбрус капитал».

У Henkel 11 заводов в разных регионах России.