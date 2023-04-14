Полиция США задержала мать стрелявшего в учительницу 6-летнего мальчика

Полиция США задержала мать шестилетнего мальчика из города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, который в январе выстрелил в свою учительницу в начальной школе Ричнек. Как сообщает 14 апреля NBC News, женщине предъявили ряд обвинений.

Одно из них касается неисполнения обязанностей в отношении малолетнего, а также «совершении уголовного проступка в виде оставления по неосторожности заряженного оружия, что ставит под угрозу жизнь ребенка», отметили в полиции.

Сообщается, что подозреваемой, 25-летней Деджа Тейлор, может грозить до шести лет тюремного заключения. Сейчас она отпущена домой под залог в $5 тыс.

Известно, что учительница начальных классов Эбигейл Цвернер, получившая серьезное ранение от выстрела ученика, подала иск против администрации школы на $40 млн.

6 января сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали шестилетнего мальчика, открывшего огонь в начальной школе в Ньюпорт-Ньюс. Ученик начальных классов выстрелил в свою учительницу, после того как между ними произошел конфликт. Как отметил начальник местной полиции Стив Дрю, это не было случайностью.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поскольку предъявить обвинения стрелявшему было невозможно из-за возраста ученика.

Позже, 10 апреля, газета Daily Mail со ссылкой на данные портала Gun Violence Archive, собирающего статистику стрельбы в США, сообщила, что с начала 2023 года в стране произошло 146 случаев стрельбы с массовыми жертвами. Эта цифра уже превысила показатели прошлого года. Так, по состоянию на 10 апреля 2022 года в США произошло 130 массовых расстрелов.