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В США с начала года произошло уже 146 случаев массовой стрельбы

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Фото: Global Look Press/Allison Dinner - Pool via CNP
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С начала 2023 года в Соединенных Штатах Америки произошло 146 случаев стрельбы с массовыми жертвами. Об этом 10 апреля написала газета Daily Mail со ссылкой на данные портала Gun Violence Archive, собирающего статистику стрельбы в США.

«Стрельба в банке города Луисвилл (штат Кентукки) 10 апреля, в результате которой пять человек погибли, включая стрелка, и восемь получили ранения, стала 146-м случаем массовой стрельбы в США с начала года», — говорится в материале.

Отмечается, что эта цифра уже превысила показатели прошлого года. Так, по состоянию на 10 апреля 2022 года в США произошло 130 массовых расстрелов. Позднее, к концу года, это число возросло до 646.

Уточняется, что самая смертоносная стрельба на данный момент произошла в Монтерей-парке (штат Калифорния) 21 января. Тогда погибли 11 человек.

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10 апреля стрельба произошла возле Old National Bank в центре Луисвилля. Ее устроил 23-летний Коннор Стерджен, который работал в этом банке. Мотивы нападавшего пока не установлены. По данным полиции, Стерджен был вооружен винтовкой AR-15.

Президент США Джо Байден после стрельбы в Луисвилле обвинил республиканцев в разгуле насилия в США. По его словам, сегодня слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.

До этого, 27 марта, сообщалось о гибели четырех человек в результате стрельбы в школе в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) вместе со стрелявшим. Несколько человек были ранены.

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