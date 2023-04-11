Полиция установила личность стрелявшего в Луисвилле

Стрельбу в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) устроил 23-летний Коннор Стерджен, который работал в банке Old National. Об этом 10 апреля сообщила начальник полиции города Жаклин Гвинн-Виллароэл.

Отмечается, что инцидент произошел около 08:30 по местному времени (15:30 мск). Стрелявший был нейтрализован и скончался на месте происшествия.

«Было установлено, что подозреваемый — Коннор Стерджен, 23-летний белый мужчина, работавший в банке Old National», — сказала она на пресс-конференции.

Мотивы нападавшего пока не установлены. По данным полиции, Стерджен был вооружен винтовкой AR-15. В результате стрельбы погибли трое мужчин и одна женщина в возрасте от 40 до 64 лет.

Девять человек были госпитализированы. Трое из них, включая одного полицейского, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор Кентукки Энди Бешир распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы. Также он заявил, что среди погибших два его «близких друга».

Стрельба произошла 10 апреля возле Old National Bank в центре Луисвилля. Жертвами стрельбы стали четыре человека.

Джо Байден после стрельбы в Луисвилле обвинил республиканцев в разгуле насилия в США. По его словам, сегодня слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.

Предполагаемый стрелявший был ликвидирован. Граждан призвали держаться подальше от места происшествия.