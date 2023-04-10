Шесть человек пострадали при стрельбе в американском Луисвилле

В результате стрельбы в американском городе Луисвилль (штат Кентукки), пострадало шесть человек, включая офицера полиции. Об этом сообщает телеканал CNN 10 апреля.

По данным СМИ, к настоящему времени стрелок ликвидирован.

Местная полиция в Twitter призывает держаться подальше от места происшествия. Предварительно, это Old National Bank, который расположен в центре города. Информация об обстоятельствах произошедшего не указывается.

Известно, что в качестве подкрепление к месту инцидента прибыли агенты ФБР.

Днем ранее стало известно о стрельбе в торговом центре Christiana Mall в штате Делавэр, в результате было ранено трое посетителей.

2 апреля не менее трех человек погибли и трое были ранены в результате стрельбы в баре в американском городе Оклахома-Сити, в штате Оклахома. Обстоятельства происшествия на момент отчета полиции были неясны.

Несмотря на многочисленные случаи стрельбы в разных частях США, губернатор Флориды Рон ДеСантис 3 апреля подписал закон, разрешающий жителям штата скрыто носить оружие без разрешения. Он вступит в силу с 1 июля. Демократы выразили мнение, что такое решение сделает штат еще более опасным. В свою очередь, республиканцы заявили, что законопослушные граждане имеют право носить оружие и защищать себя.