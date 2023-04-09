Три посетителя Christiana Mall в Делавэре были ранены неизвестными

Три человека были ранены в торговом центре Christiana Mall в штате Делавэр в субботу, 8 апреля. Полиция штата заявила, что инцидент начался в ресторанном дворике, сообщил телеканал 6abc.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Сообщается также еще о пяти пострадавших из-за инцидента, но их травмы не связаны с огнестрельным ранением. Торговый центр будет закрыт в субботу вечером и в пасхальное воскресенье на время расследования, так как полиция разыскивает подозреваемых и пытается установить их личности.

По данным правоохранителей штата, стрельба началась, когда несколько подозреваемых вступили в перепалку по крайней мере с одним из пострадавших.

Action News поговорил с мужчиной, который находился в фуд-корте в ожидании пиццы, когда в него выстрелил вооруженный человек.

«Мы услышали семь или восемь выстрелов. Все бросились бежать», — вспоминал пострадавший Джим Хармон. Его ранили в плечо, травма не опасная.

В начале апреля не менее трех человек погибли и трое были ранены в результате стрельбы в баре в американском городе Оклахома-Сити (штат Оклахома). Обстоятельства происшествия на момент отчета полиции были неясны.