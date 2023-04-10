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Байден после стрельбы в Луисвилле обвинил республиканцев в разгуле насилия

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Фото: REUTERS
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Американский лидер Джо Байден после стрельбы в Луисвилле (штат Кентукки), в результате которой погибли четыре человека, обвинил республиканцев в разгуле насилия в США. Об этом в понедельник, 10 апреля, он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

«В очередной раз наша нация скорбит после бессмысленного акта насилия с применением огнестрельного оружия. Джилл (Джилл Байден, первая леди США. — Ред.) и я молимся за погибших и пострадавших в результате сегодняшней стрельбы», — указал глава Белого дома.

Байден задался вопросом, когда представители Республиканской партии в конгрессе предпримут меры, чтобы положить конец подобным инцидентам. По его словам, сегодня слишком много американских граждан расплачиваются за бездействие политических кругов своей жизнью.

Стрельба произошла 10 апреля возле Old National Bank в центре Луисвилля. Согласно последним данным, жертвами стрельбы стали четыре человека. Восемь получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Среди них офицер полиции, он был прооперирован врачами.

Предполагаемый стрелявший был ликвидирован. Власти не исключают, что это был действующий или бывший сотрудник банка. Граждан призвали держаться подальше от места происшествия.

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