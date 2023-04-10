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Число пострадавших при стрельбе в Луисвилле возросло до восьми человек

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Фото: REUTERS
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По меньшей мере восемь человек получили ранения при стрельбе в американском Луисвилле, штат Кентукки. Обновленные данные сообщила полиция города на пресс-конференции в понедельник, 10 марта, передает CNN.

Заместитель начальника полиции Луисвилля полковник Пол Хамфри также сообщил уточненные данные о погибших. По его словам, жертвами стали по меньшей мере четыре человека. Среди них два сотрудника полиции. Сам преступник также мертв.

Все пострадавшие при стрельбе госпитализированы. Состояние двоих раненых оценивается как критическое. Один из них — сотрудник полиции, он находится в операционной.

По словам Хамфри, полиция работает над установлением личности всех жертв.

Стрельба произошла 10 марта возле Old National Bank в центре Луисвилля. К месту инцидента прибыло подкрепление в составе ФБР. Также на место выехал губернатор штата Кентукки Энди Бешир. Ранее полиция сообщала о пяти погибших и шестерых пострадавших.

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