Пять человек погибли при стрельбе в американском Луисвилле
Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения при стрельбе в американском городе Луисвилл (штат Кентукки). Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя местной полиции.
По его словам, пострадавших доставили в больницу.
Ранее в понедельник полиция сообщала, что предполагаемого стрелявшего ликвидировали. Также уточнялось, что среди пострадавших есть полицейский.
Граждан призвали держаться подальше от места происшествия. Подробная информация о происшествии устанавливается.
Предварительно известно, что стрельба произошла возле Old National Bank в центре города. К месту инцидента прибыло подкрепление в составе ФБР. Также на место выехал губернатор штата Кентукки Энди Бешир.