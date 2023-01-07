В США задержали стрелявшего в учительницу младшеклассника

Сотрудники правоохранительных органов задержали 6-летнего мальчика, открывшего огонь в начальной школе города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния (США). Об этом в пятницу, 6 января, сообщил телеканал CNN.

Ученик начальных классов выстрелил в свою учительницу после того, как между ними произошел конфликт. Как отметил начальник местной полиции Стив Дрю, это не было случайностью.

«Мы связались с нашим прокурором по делам Содружества и некоторыми другими лицами, чтобы заручиться поддержкой при работе с этим мальчиком», — заявил Дрю.

Также он сообщил, что учительница получила опасные для жизни травмы, однако врачи зафиксировали «некоторые улучшения» состояния женщины. Другие учащиеся и преподаватели школы не пострадали.

Расследование инцидента продолжается — полицейским предстоит выяснить, как малолетний ребенок получил доступ к огнестрельному оружию, а также установить все обстоятельства случившегося. Между тем, начальная школа, в которой произошла стрельба, будет временно закрыта.

О происшествии стало известно ранее в этот день.

Накануне сообщалось, что минимум 10 человек получили ранения в результате стрельбы в ресторане The Licking в Майами-Гарденс, штат Флорида. Очевидцы сообщили, что стрельба произошла во время видеосъемки клипа рэпера French Montana.