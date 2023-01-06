Минимум 10 человек пострадали из-за стрельбы во Флориде

Несколько человек 5 января получили ранения в результате стрельбы в ресторане «The Licking» в Майами-Гарденс, штат Флорида. Об этом сообщил телеканал NBC.

Очевидцы сообщили, что стрельба произошла во время видеосъемки клипа рэпера French Montana.

Полиция затрудняется назвать точное количество жертв. Состояние пострадавших неизвестно.

В Сети появилась информация, что ранены как минимум 10 человек.

Ранее, 4 января, один человек погиб во время стрельбы в округе Принс-Уильям в американском штате Вирджиния. Преступника обезвредили и задержали. Подробности и причины произошедшего не приводятся.