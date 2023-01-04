Реклама
Прямой эфир
Мир
СБУ задержала замглавы Одесской областной администрации
Мир
Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC
Мир
Западные СМИ назвали ужасающим российский фрегат с «Цирконами»
Экономика
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники в Россию
Общество
Умер военкор ФАН Кирилл Романовский
Спорт
Американский лыжник заявил о радости от побед России над Норвегией
Мир
Глава СНБО пригрозил Шольцу войной в Германии
Мир
Ракетный удар нанесен по военной базе США в Сирии
Армия
В ДНР опубликовали переговоры польских наемников на Украине
Мир
В США признали успехи ВС России на артемовском направлении
Мир
Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине
Происшествия
Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске

В США один человек погиб и четверо получили ранения при стрельбе в жилом доме

0
Фото: Fox 5
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб во время стрельбы в округе Принс-Уильям в американском штате Вирджиния.

Карты на ствол: смогут ли в США ужесточить оружейное законодательство
И почему поддержка строгих норм постепенно снижается

Как сообщает 4 января телеканал FOX5, инцидент произошел утром в жилом доме. Один человек скончался на месте, еще четверых госпитализировали с тяжелыми ранами.

Преступника обезвредили и задержали. Подробности и причины произошедшего не приводятся.

Накануне мужчина погиб, еще трое, в том числе восьмилетний ребенок, были ранены в результате стрельбы на северо-западе Вашингтона. По информации полиции, стрельбу открыли двое неизвестных. Они вышли из машины, когда она стояла в пробке, и открыли огонь по группе людей, стоявших на тротуаре.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023