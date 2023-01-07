Учитель пострадал в результате стрельбы в школе в США
Учитель получил ранения в результате стрельбы в начальной школе в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Об этом 6 января сообщил телеканал NBC.
Отмечается, что в ходе стрельбы никто из учеников не пострадал.
В настоящее время нет информации о тяжести полученных учителем травм.
Полиция задержала стрелявшего. Причина нападения пока не известна.
Накануне как минимум 10 человек получили ранения в результате стрельбы в ресторане The Licking в Майами-Гарденс, штат Флорида. Очевидцы сообщили, что стрельба произошла во время видеосъемки клипа рэпера French Montana.