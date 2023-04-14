Соединенные Штаты Америки должны скорректировать оказание поддержки Украины, чтобы не раздувать ее ожидания и побудить киевский режим сесть за стол переговоров. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative 13 апреля.

Бэндоу указал на то, что Украина, бывшая частью России задолго до основания США, никогда не вызывала озабоченности в плане безопасности Америки. При этом, по его словам, расширяющийся в настоящее время конфликт, увеличивает риск эскалации, что «делает для Вашингтона еще более важным подтолкнуть обе стороны к переговорам».

«США должны скорректировать свои финансовые и материальные обязательства перед Киевом, чтобы не раздувать украинские ожидания. Вашингтону следует дать понять, что Украине крайне важно показать свою готовность к переговорам, иначе у нее есть риск оказаться в состоянии боевых действий без американской и, возможно, европейской помощи», — отметил писатель.

При этом он подчеркнул, что Белый дом должны мало интересовать окончательные границы или военный статус Украины после завершения конфликта. «Для Вашингтона нейтральная Украина без Крыма была бы удовлетворительным исходом», — написал Бэндоу, добавив, что приоритетом Вашингтона должно быть предотвращение риска Армагеддона.

В заключении автор статьи добавил, что конечной целью Запада после завершения конфликта должна быть реинтеграция мирной России в международный порядок — дипломатический, культурный и экономический, поскольку «превращение Москвы в гораздо более крупный и лучше вооруженный аналог Северной Кореи» вряд ли, по его мнению, закончится хорошо.

«Российские активы необходимо будет вернуть, санкции должны быть сняты. Точные детали должны быть согласованы, но Вашингтон должен действовать в интересах американцев, а не страстей украинцев. США должны показать свою готовность заняться проблемами безопасности Москвы, в отличие от февраля прошлого года», — подытожил Бэндоу.

В тот же день сотрудники американского совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для сайта Foreign Affairs написали, что США и Европа, уставшие от украинского конфликта, уже к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение.

По их данным, человеческие и экономические потери в результате конфликта продолжают расти, поэтому самым вероятным исходом конфликта являются мирные переговоры и соглашение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут одолеть российскую армию, даже если западные страны увеличат военную помощь.

По мнению специалистов, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уменьшить свои амбиции и прислушаться к советам западных союзников, даже несмотря на то что он обещал гражданам страны победу в конфликте.

Ранее, в феврале, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам. По его словам, западные лидеры отказались от переговоров, а также заставили киевский режим уйти из переговорного процесса в тот самый момент, когда еще была возможность закончить это политическим путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Киев не заинтересован в переговорах, так как вышел из процесса мирного урегулирования.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Россия 24 февраля 2022 года объявила о начале проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.