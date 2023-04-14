CNN узнал о слежке за подозреваемым в утечке документов Пентагона

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра находился под наблюдением Федерального бюро расследований (ФБР) как минимум в течение двух дней до ареста. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что Тейшейра в четверг должен был выйти на работу на базу Военно-воздушных сил. Планировалось, что его арестуют именно там. Однако подозреваемый не вышел на работу. Агенты, которые уже находились возле его дома, ждали, когда тот выйдет.

При этом, по информации источника телеканала, арест удалось ускорить, благодаря репортерам газеты The New York Times, которые постучали в дверь дома, чтобы поговорить с людьми внутри.

Как подчеркивает CNN, ФБР не хотело производить арест путем обыска в доме. Вместо этого агенты ждали возможности вывести его из дома.

Журналисты The New York Times установили личность подозреваемого на основании фотографий в соцсетях. В материале газеты говорится, что его местонахождение удалось установить благодаря необычному узору столешницы. Именно на ней лежали документы, размещенные в одном из чатов Discord. Журналисты изучили снимки, после чего сделали вывод о причастности Тейшейры к разглашению государственной тайны.

Кроме того, их внимание привлекла спичка, которую подозреваемый не выкидывал. Она лежала на столе, как на фотографиях с документами, так и при аресте Тейшейры.

Ранее в этот день военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» заявил, что утечка секретных документов Пентагона могла быть подготовлена американскими спецслужбами, чтобы дезинформировать российское командование.

Как отметил политолог Дмитрий Солонников, подозреваемый мог действовать на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

13 апреля агенты ФБР арестовали военнослужащего Джека Тейшейру — он подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Незадолго до этого ФБР провело обыск в его доме в городе Дайтон, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

Глава минюста США Меррик Гарланд также подтвердил информацию об аресте Тейшейры.

По данным телеканала CNN, Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Отмечается, что он поступил на службу в 2019 году и работал в сфере коммуникаций. Тейшейра получил звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, которое является третьим в табеле о рангах этого вида вооруженных сил.

Корреспондент The New York Yimes Чарли Сэвидж написал, что Тейшейре может грозить несколько десятков лет тюремного заключения. Ему будут предъявлены обвинения в соответствии со статьей 18 USC 793, также известной как Закон о шпионаже. Каждый из пунктов этого закона является отдельным нарушением и карается тюремным сроком до 10 лет.

Согласно информации The New York Times, Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

При этом в самом Пентагоне комментировать данные о личности подозреваемого отказались, отметив, что утечка данных была преднамеренной.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.