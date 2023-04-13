Байден в Ирландии не смог написать текст для гостевой книги без подсказки

Президент США Джо Байден во время визита в Северную Ирландию не смог подписать гостевую книгу в Дублине самостоятельно, а потом по нему чуть не попали мячом, передает Sky News в четверг, 13 апреля.

Подписывая гостевую книгу, американский лидер достал из пиджака подсказку и начал списывать оттуда текст. Как передает телеканал, он вписал туда ирландскую поговорку.

Позднее, во время встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, в президента США чуть не попали мячом, пока он вместе с коллегой смотрел на игру детей на площадке.

«Слиотар (мяч для игры в камоги) пронесся мимо левого плеча Байдена, чуть не задев президента. Байден пошел за мячом, но мимо него пробежала девушка, и президент перестал идти за ним», — говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

После этого журналистов попросили удалиться, а Байден и Варадкар остались на месте.

Ранее в этот день сын президента США Джо Байдена Хантер случайно поставил отца в неловкое положение во время визита в Ирландию. Байден-младший привлек внимание отца к мальчику, который хотел задать вопрос о способах достижения успеха. Однако американский президент не сразу понял суть и заявил, что этот фактор — отсутствие коронавируса.

12 апреля глава Белого дома странным образом повел себя при встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на военном аэродроме в Белфасте. Мимолетно поприветствовав министра, Байден обеими руками попытался отодвинуть его с пути. Некоторые сочли этот жест дипломатическим оскорблением.