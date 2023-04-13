Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В России будут проводить Международный чемпионат по битве роботов
Мир
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле
Мир
Спасатели обнаружили корпус пропавшего вертолета сил самообороны Японии
Общество
В МВД объяснили увеличение штата полиции и спецполков проведением СВО
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в Подмосковье до 14 апреля
Мир
Посольство РФ в Норвегии назвало недружественным шагом высылку 15 сотрудников
Общество
Укрывавший Трепову Касинцев вернулся домой в сопровождении ФСИН
Мир
Жителя Швеции обвинили в сборе информации об объектах обороны
Мир
В УПЦ совершили первый с 1917 года чин мироварения
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона

Байден в Ирландии не смог написать текст для гостевой книги без подсказки

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден во время визита в Северную Ирландию не смог подписать гостевую книгу в Дублине самостоятельно, а потом по нему чуть не попали мячом, передает Sky News в четверг, 13 апреля.

Подписывая гостевую книгу, американский лидер достал из пиджака подсказку и начал списывать оттуда текст. Как передает телеканал, он вписал туда ирландскую поговорку.

Позднее, во время встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, в президента США чуть не попали мячом, пока он вместе с коллегой смотрел на игру детей на площадке.

«Слиотар (мяч для игры в камоги) пронесся мимо левого плеча Байдена, чуть не задев президента. Байден пошел за мячом, но мимо него пробежала девушка, и президент перестал идти за ним», — говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

После этого журналистов попросили удалиться, а Байден и Варадкар остались на месте.

Белфастское приглашение: зачем Байден летит в Великобританию
И почему на этот раз ситуация на Украине не станет главной темой

Ранее в этот день сын президента США Джо Байдена Хантер случайно поставил отца в неловкое положение во время визита в Ирландию. Байден-младший привлек внимание отца к мальчику, который хотел задать вопрос о способах достижения успеха. Однако американский президент не сразу понял суть и заявил, что этот фактор — отсутствие коронавируса.

12 апреля глава Белого дома странным образом повел себя при встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на военном аэродроме в Белфасте. Мимолетно поприветствовав министра, Байден обеими руками попытался отодвинуть его с пути. Некоторые сочли этот жест дипломатическим оскорблением.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023