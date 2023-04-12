Daily Mail указала на дипломатический промах оттолкнувшего Сунака Байдена

Президент США Джо Байден проявил неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, встречавшему его на военном аэродроме около Белфаста. Об этом 12 апреля написала газета Daily Mail.

«Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, этот момент должен был быть особенным для Сунака, однако он «попал в неловкую ситуацию».

Байден отправился в Соединенное Королевство с четырехдневным визитом 11 апреля. В аэропорту Белфаста американский лидер спустился по бортовому трапу, мимолетно поприветствовав Сунака, а затем взял его обеими руками и попытался сместить со своего пути. Затем он поприветствовал короля в графстве Антрим Дэвида Маккоркелла, а после обнял американского посла в Великобритании Джейн Хартли.

Неуважение к британскому премьер-министру Байден демонстрирует не в первый раз. 25 октября 2022-го, как только Сунак вступил в должность, американский лидер во время поздравительной речи исковеркал его имя.