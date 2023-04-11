Белфастское приглашение: зачем Байден летит в Великобританию

Президент США Джо Байден с 11 по 14 апреля отправится с визитом в Великобританию и Ирландию. Поездка американского лидера приурочена к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. Впрочем, на этот раз вопросам международного характера, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, будет отведено второстепенное место. Тем не менее украинскую тематику лидеры Великобритании и США все же затронут, правда скорее всего в непубличном формате. О том, какой будет поездка Байдена в места, где родились его предки, и почему Киеву не стоит на этот раз ждать громких заявлений — в материале «Известий».

Ирландские корни

Американский лидер 11 апреля вылетает в Великобританию — это главный союзник США в НАТО, а с недавних пор и в другом оборонном альянсе — AUKUS. Примечательно, что на этот раз Джо Байден посетит не Лондон или Букингемский дворец, а отправится на родину своих предков. 11-12 апреля он будет находиться в Белфасте по случаю 25-й годовщины подписания «Соглашения Страстной пятницы» (или Белфастского соглашения), где его встретит британский премьер-министр Риши Сунак. При этом стоит отметить, что еще недавно Джо Байден отказался присутствовать на церемонии коронации Карла III; Соединенные Штаты будет представлять первая леди Джилл Байден.

Затем 12 апреля из входящей в состав Великобритании Северной Ирландии он двинется в Дублин, а также графства Лаут и Мейо, откуда родом часть семейства Байдена. К слову, в Ирландии президент США планирует выступить перед парламентом страны.

Семья Байдена имеет ирландские корни. Его прапрадед по материнской линии Джеймс Финнеган был вынужден эмигрировать в Америку из-за Великого голода 1845-1852 годов.

— Британцы считают действующего американского президента проирландским и относят его, так прямо и говорят — к «врагам Британии», — напомнила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Байден едет праздновать «то, что по сути не работает», считает академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин.



— В этом визите прослеживается прежде всего интерес Сунака, — подчеркнул он. — Это особый для него повод продемонстрировать, что он отлично социализировался на международной арене, и что особые отношения с США все еще играют какую-то роль. Кроме того, нельзя забывать про имиджевые нюансы, ведь в Северной Ирландии далеко не все гладко.

Заключению в 1998 году Белфастского соглашения, которое объединило две общины — протестантов и католиков, во многом способствовали американцы. С конца 60-х и вплоть до конца 90-х годов прошлого века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между католиками-националистами и протестантами-лоялистами (юнионисты). Первые хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии, вторые же выступали за присутствие Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства.

Положение дел

Обстановка в Северной Ирландии, впрочем, остается сложной по сей день. К слову, за сутки до визита президента США в Белфаст, там прошел митинг против «Соглашения Страстной пятницы». Несколько человек в масках атаковали полицейскую машину, забросав ее коктейлями Молотова.

К слову, напряжение в Северной Ирландии, на фоне идеологического разногласия среди местного населения, усилилось после выхода Великобритании из Евросоюза в 2020-м. И только 28 февраля 2023 года, по сути, ситуация в корне изменилась. После нескольких месяцев переговоров премьер Великобритании Риши Сунак и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о новых договоренностях — речь идет о так называемых «Виндзорских рамках». Соглашение было заключено с протоколом по Северной Ирландии. Оно должно, в частности, обеспечить бесперебойную торговлю на всей территории Соединенного королевства и защитить сотрудничество Белфаста с ЕС.

Изначально предполагалось, что Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, остается членом таможенного союза ЕС. Однако из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство жителей. К слову, и в решении этой проблемы не обошлось без участия американской стороны, заметил научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков.



— Судя по всему американцы играли в принятии решения роль лоббистов, — сказал он. — Потому что Brexit создал немало проблем, учитывая, что нужно было договариваться с европейцами, Великобританией и Ирландией. Все это негативно отражалось на торговле и движении товаров. Визит Байдена призван закрепить успех США.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН также согласилась с тем, что администрация Байдена относится к вопросу торговых отношений и ситуации вокруг Северной Ирландии очень чувствительно. Кроме того, Елена Ананьева напомнила: в Демократической партии США существует сильное лобби американцев ирландского происхождения.

Международный аспект

Однако и для самого Байдена, который 10 апреля весьма неожиданно объявил о своих планах баллотироваться на второй президентский срок, визит играет немаловажное значение.

— С точки зрения американского лидера — это прежде всего кивок для ирландского электората, поскольку он никогда не забывает о своем происхождении, — считает Сергей Шеин. — Тем более, когда пытается начать компанию за свой второй срок.

К слову, в поездке по Соединенному Королевству его будет сопровождать госсекретарь США Энтони Блинкен, который потом отправится в восточное турне — он посетит Вьетнам и Японию. На этом фоне не исключено, что международная повестка в том или ином виде будет затрагиваться во время визита. И даже если полноценных переговоров между Сунаком и Байденом не состоится — а их пока никто не подтвердил, то сложно представить, что политики полностью обойдут стороной вопросы международной безопасности.

Хотя на первый взгляд не ради этого американский лидер летит в Европу. Поэтому эксперты допускают, что многие вопросы могут обсуждаться в непубличном формате, в том числе это касается Киева. «Тема Украины всегда нависает над встречами западных лидеров. Она так или иначе подразумевается, несмотря на официальную повестку, которая существует», — подчеркнул Шеин.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в феврале этого года посетил Лондон, в этом же месяце в Киеве побывал Джо Байден. На этих встречах обсуждалась дальнейшая поддержка Киева, прежде всего, военного характера. Тем не менее ожидать громких публичных заявлений на этот раз не стоит, хотя сверка часов по актуальным вопросам все же состоится, уверена Елена Ананьева. Впрочем, у американского и британского лидеров скоро появится возможность тет-а-тет тщательно обсудить не только двусторонние отношения, но и вопросы глобальной безопасности. Ведь Джо Байден уже пригласил главу Соединенного королевства посетить с визитом Вашингтон в июне.