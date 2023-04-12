Байден оттолкнул Сунака в аэропорту Белфаста

Президент США Джо Байден оттолкнул премьер-министра Великобритании Риши Сунака, встречавшего его на военном аэродроме около Белфаста, сообщает издание Daily Mail в среду, 12 апреля.

На кадрах видно, как Байден спускается по бортовому трапу, мимолетно приветствует Сунака, а затем берет его обеими руками и пытается сместить со своего пути. Затем он приветствует короля в графстве Антрим Дэвида Маккоркелла, а после заключает в длительные объятия американского посла в Великобритании Джейн Хартли.

«Некоторые предположили, что это было дипломатическим оскорблением: президент США быстро избавился от внимания премьер-министра после приземления в Белфасте», — отметили в издании.

Байден отправился в Соединенное Королевство с четырехдневным визитом 11 апреля.

Ранее в этот день во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии лидер Соединенных Штатов обернулся и попросил невидимого собеседника не прыгать. После этого Байден как ни в чем не бывало продолжил выступление.

Вместе с тем неуважение к британскому премьер-министру Байден демонстрирует не в первый раз. В октябре прошлого года, как только Сунак вступил в должность, американский лидер во время поздравительной речи исковеркал его имя.