Соучастник убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Юрий Денисов обокрал своих соседей в Донецкой Народной Республике (ДНР) и сбежал на Украину. Об этом рассказали жители его родного поселка Степное в пригороде Снежного в четверг, 13 апреля.

«В 2014 году он со своим дядей переехал в Мариуполь, перед отъездом собрал у всех банковские карточки, обещал помочь их обналичить на территории Украины. Но в итоге никаких денег обратно не привез и не вернул карточки. Получается, что обокрал половину поселка», — рассказала бывшая соседка Денисова в беседе с ИА REGNUM.

По словам местных жителей, он вырос в неблагополучной семье. Все его родственники придерживались проукраинских взглядов задолго до 2014 года. На фоне этого у Денисова часто возникали конфликты с соседями. Односельчане рассказали, что он не стеснялся в своих выражениях.

Ранее в этот день ФСБ и СК России установили, что Денисов вместе с Дарьей Треповой готовил убийство Татарского. Сообщалось, что он член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины. Посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства.

После совершения теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.

2 апреля россиянка Дарья Трепова пришла в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге на творческий вечер Татарского. Девушка представилась Анастасией и подарила военному корреспонденту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство. Позже оно взорвалось в руках Татарского. Он погиб на месте, также были ранены десятки человек.

Трепову арестовали до 2 июня 2023 года.

Кроме того, в отношении руководителей экстремистской организации «ФБК» (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена) Леонида Волкова и Ивана Жданова (настоящий материал касается физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов Леонида Волкова и Ивана Жданова) возбуждены уголовные дела. С начала проведения РФ спецоперации (СВО) по защите Донбасса они не раз говорили о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя страны «любыми доступными способами».

Татарского похоронили 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. На время прощания с погибшим на кладбище действовали повышенные меры безопасности.