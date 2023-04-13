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ФСБ и СКР установили соучастника убийства Владлена Татарского

ФСБ: соучастником убийства военного журналиста Татарского был украинец Юрий Денисов
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Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России установили соучастника убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 13 апреля.

«Установлено, что убийство Максима Фомина вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения, который посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства», — говорится в сообщении.

ЦОС сообщил, что Денисов по заданию спецслужб Украины в феврале текущего года приехал из Киева в Москву, откуда собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского. Для этого он купил машину и арендовал квартиру рядом с домом журналиста.

«После совершения теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время расследование теракта продолжается.

«Все его (Юрия Денисова. — Ред.) организаторы и соучастники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — уведомил ЦОС.

Новость дополняется.

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