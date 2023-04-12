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Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву
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Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву

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Фото: TASS/Zuma
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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Соответствующий указ опубликован 12 апреля на официальном портале правовой информации.

Дуброву 45 лет. Он является космонавтом-испытателем отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и 125-й космонавтом России.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу», — говорится в документе.

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Ранее в этот же день Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, пожелав им успехов в освоении космоса.

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