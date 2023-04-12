Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Соответствующий указ опубликован 12 апреля на официальном портале правовой информации.
Дуброву 45 лет. Он является космонавтом-испытателем отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и 125-й космонавтом России.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу», — говорится в документе.
Ранее в этот же день Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, пожелав им успехов в освоении космоса.