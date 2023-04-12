Захарова назвала угрозы ЕС от переданного Западом Киеву вооружений

Поставленные Украине странами Запада вооружения создадут угрозу безопасности Евросоюзу (ЕС), в том числе и в сфере гражданской авиации. Об этом 12 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они создадут угрозу внутренней безопасности каждого государства на европейском континенте, в частности, в сфере гражданского авиасообщения», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Представитель МИД РФ напомнила, что Москва не раз предупреждала о том, что попадающее Киеву западное вооружение из-за украинской коррупции «расползается по всему миру», появляясь в других конфликтах. Оружие попадает в руки террористов и преступников, в том числе и в Европе, добавила Захарова.

Накануне МИД РФ подчеркнул, что на фоне попадающих на Украину ПЗРК и ПТРК Запада пора ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе.

Ранее, 5 апреля, Мария Захарова рассказала, что с начала спецоперации США выделили Киеву более $35 млрд военной помощи, включая новый пакет вооружений. Она добавила, что западные страны продолжают накачивать Украину оружием и делать всё, чтобы украинский кризис «был максимально продолжительным и кровопролитным».

В декабре 2022 года врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что поставляемое Киеву иностранное оружие, например американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, продается на черном рынке, в частности, в Африку.

В том же месяце пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США не располагает сведениями об использовании поставленных Украине оружия и военной техники в противозаконных целях. Он указал на отсутствие информации, заслуживающей доверия.

Летом 2022 года Захарова предупредила, что поставки западных вооружений Киеву приводят к затягиванию боевых действий и способствуют формированию расширения черного рынка оружия.