Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
Общество
Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой
Мир
Рябков назвал разговоры о возможной встрече Лаврова и Блинкена преждевременными
Мир
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Авто
Количество ДТП в Москве уменьшилось на 6,9% с начала года
Мир
В МИД РФ связали запрет СМИ России в мире с повышением их популярности
Происшествия
В работе информационной системы ФТС произошел сбой
Мир
В МИД РФ назвали утечку документов США возможным фейком
Мир
Захарова связала утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США
Мир
В Сербии назвали ложью данные о поставках оружия Украине
Общество
Власти назвали фейком сообщения о падении неопознанного объекта на Урале
Мир
Страны Восточной Европы начали искать способы отказа от поставок урана из России
Общество
В Крыму отказались от проведения парадов Победы в этом году
Сюжет:

Захарова назвала угрозы ЕС от переданного Западом Киеву вооружений

Захарова: переданные Западом Киеву вооружения создадут угрозы Евросоюзу
0
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставленные Украине странами Запада вооружения создадут угрозу безопасности Евросоюзу (ЕС), в том числе и в сфере гражданской авиации. Об этом 12 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они создадут угрозу внутренней безопасности каждого государства на европейском континенте, в частности, в сфере гражданского авиасообщения», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Представитель МИД РФ напомнила, что Москва не раз предупреждала о том, что попадающее Киеву западное вооружение из-за украинской коррупции «расползается по всему миру», появляясь в других конфликтах. Оружие попадает в руки террористов и преступников, в том числе и в Европе, добавила Захарова.

Линии ограничения: к чему могут привести поставки Киеву дальнобойных вооружений
США уже одобрили новый пакет военной помощи Украине, об аналогичных планах заявили и в Великобритании

Накануне МИД РФ подчеркнул, что на фоне попадающих на Украину ПЗРК и ПТРК Запада пора ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе.

Ранее, 5 апреля, Мария Захарова рассказала, что с начала спецоперации США выделили Киеву более $35 млрд военной помощи, включая новый пакет вооружений. Она добавила, что западные страны продолжают накачивать Украину оружием и делать всё, чтобы украинский кризис «был максимально продолжительным и кровопролитным».

В декабре 2022 года врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что поставляемое Киеву иностранное оружие, например американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, продается на черном рынке, в частности, в Африку.

В том же месяце пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США не располагает сведениями об использовании поставленных Украине оружия и военной техники в противозаконных целях. Он указал на отсутствие информации, заслуживающей доверия.

Летом 2022 года Захарова предупредила, что поставки западных вооружений Киеву приводят к затягиванию боевых действий и способствуют формированию расширения черного рынка оружия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023