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МИД РФ заявил об угрозе авиасообщению в мире из-за поставок ПЗРК Киеву

МИД РФ: поставки Украине ПЗРК грозят безопасности гражданского авиасообщения во всем мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На фоне попадающих на Украину ПЗРК и ПТРК Запада впору ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе. Об этом 12 апреля заявили в МИД РФ.

Отмечается, что страны Евросоюза (ЕС) совокупно передали Киеву оружия и военной техники более чем на €12 млрд. При этом речь идет о тяжелом вооружении, самолетах и танках. Также ЕС планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) до конца года еще 1 млн артиллерийских снарядов. В ведомстве подчеркнули, что страны Евросоюза не препятствуют вербовке граждан в ряды наемников.

«Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей… Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

В МИД РФ считают, что из-за западного оружия в руках боевиков происходит «уничтожение мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей, включая женщин и детей».

В ведомстве указали на то, что под систематическими ударами артиллерии ВСУ находятся жилые районы, гражданская инфраструктура. Несмотря на угрозу ядерной катастрофы, совершаются обстрелы Запорожской АЭС.

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Ранее, 10 апреля, советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что киевские власти намерены получить от Запада американские истребители F-16, поскольку остальные модели военной авиации придется долго ждать. При этом днем ранее он подчеркнул, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя ВСУ и чувствуют острую потребность в них.

Накануне Юрий Игнат сказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО), которые Запад обещал Киеву, в ближайшее время прибудут на Украину. Речь идет о системах NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T.

28 марта 18 обещанных германских танков прибыли на территорию Украины. Кроме того, власти Германии передали Украине дополнительно три инженерные машины Dachs, 70 пулеметов, а также запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder и сенсоры для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Страны ЕС 20 марта утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. При сохранении нынешней ситуации на фронте 83,3 тыс. снарядов в месяц, которые готовы предоставить страны ЕС, это немногим больше половины потребностей украинской армии.

Между тем 25 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что России известно о планах Запада поставить вооружение Киеву в большом количестве, и обратил внимание на то, что накачка вооружениями ВСУ преследует цель продлить конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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