МИД РФ заявил об угрозе авиасообщению в мире из-за поставок ПЗРК Киеву

На фоне попадающих на Украину ПЗРК и ПТРК Запада впору ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе. Об этом 12 апреля заявили в МИД РФ.

Отмечается, что страны Евросоюза (ЕС) совокупно передали Киеву оружия и военной техники более чем на €12 млрд. При этом речь идет о тяжелом вооружении, самолетах и танках. Также ЕС планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) до конца года еще 1 млн артиллерийских снарядов. В ведомстве подчеркнули, что страны Евросоюза не препятствуют вербовке граждан в ряды наемников.

«Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей… Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

В МИД РФ считают, что из-за западного оружия в руках боевиков происходит «уничтожение мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей, включая женщин и детей».

В ведомстве указали на то, что под систематическими ударами артиллерии ВСУ находятся жилые районы, гражданская инфраструктура. Несмотря на угрозу ядерной катастрофы, совершаются обстрелы Запорожской АЭС.

Ранее, 10 апреля, советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что киевские власти намерены получить от Запада американские истребители F-16, поскольку остальные модели военной авиации придется долго ждать. При этом днем ранее он подчеркнул, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя ВСУ и чувствуют острую потребность в них.

Накануне Юрий Игнат сказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО), которые Запад обещал Киеву, в ближайшее время прибудут на Украину. Речь идет о системах NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T.

28 марта 18 обещанных германских танков прибыли на территорию Украины. Кроме того, власти Германии передали Украине дополнительно три инженерные машины Dachs, 70 пулеметов, а также запчасти для танков Leopard 2 и БМП Marder и сенсоры для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Страны ЕС 20 марта утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. При сохранении нынешней ситуации на фронте 83,3 тыс. снарядов в месяц, которые готовы предоставить страны ЕС, это немногим больше половины потребностей украинской армии.

Между тем 25 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что России известно о планах Запада поставить вооружение Киеву в большом количестве, и обратил внимание на то, что накачка вооружениями ВСУ преследует цель продлить конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.