Реклама
Прямой эфир
Мир
Херш заявил о планах США шантажировать РФ подрывом «Северных потоков»
Мир
Женщинам без хиджаба запретят заходить в метро Тегерана
Мир
Спикер ВС ВСУ заявил о намерении Киева получить истребители F-16
Армия
Минобороны заявило о возвращении из украинского плена 106 российских военных
Армия
ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением
Мир
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Мир
Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком
Мир
В украинском Переяславе раскольники вместе с властями пытались захватить два храма
Мир
В Польше заявили о сделке Зеленского с Варшавой ради противостояния РФ
Общество
Путин назвал создание рабочих мест основным способом улучшения демографии
Мир
Шведы и финны просили парламент Венгрии заблокировать присоединение стран к НАТО
Армия
Пушилин сообщил о серьезном продвижении войск РФ в районе Авдеевки
Мир
Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты второй раз

Спикер ВС ВСУ заявил о намерении Киева получить истребители F-16

Представитель ВС ВСУ Игнат: Украина намерена получить от Запада истребители F-16
0
Фото: Commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевские власти намерены получить от Запада американские истребители F-16, поскольку остальные модели военной авиации придется долго ждать. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в понедельник, 10 апреля, в эфире национального телемарафона «Единые новости».

По его словам, данная модель самолета — самая распространенная в мире, их количество составляет более 4,5 тыс. Они могли бы быть доставлены Киеву оперативно, в отличие от многоцелевого истребителя Typhoon, его шведского «собрата» Gripen или французского Rafale.

«Их придется ждать очень долго, скажем так. Нам нужны самолеты здесь и сейчас», — заявил Игнат.

Известно, что в сумме количество перечисленных моделей истребителей меньше, чем на данный момент произведено F-16.

Гарантия безответственности: Варшава пообещала Киеву новые истребители
Как очередные поставки вооружения повлияют на ход СВО и о чем еще договорился Зеленский во время своего визита в Польшу

Днем ранее, говоря о поставках Украине систем NASAMS и Patriot, Игнат подчеркнул, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя Вооруженные силы Украины (ВСУ) и чувствуют острую потребность в них.

5 апреля заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракет GMLRS.

До этого, 28 марта, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководство Соединенных Штатов считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Днем ранее полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе из «Известиями» рассказал, что многие западные страны обладают достаточным количеством истребителей для поставки Украине, но в самой стране отсутствует необходимая для самолетов инфраструктура, поскольку большинство аэродромов выведено из строя, что делает сам факт их передачи бессмысленным.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России. О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023