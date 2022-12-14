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Пушилин рассказал о продаже поставляемого Украине оружия на черном рынке

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lance Cpl. Jonathan Willcox
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Поставляемое Украине иностранное оружие, например, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, продается на черном рынке, в частности в Африку. Об этом в среду, 14 декабря, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«То вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Пушилин отметил, что оружие в больших количествах перемещается в африканские страны. А о том, куда оно направляется дальше, можно только предполагать.

По мнению врио главы ДНР, реакция западных стран на информацию об отправке поставляемой Украине военной помощи на черный рынок свидетельствует о политической конкуренции. При этом одним из подтекстов западной реакции является признание использования и перепродажи техники украинским режимом в другие страны.

Пушилин также указывает, что оружие, поставляемое Украине, попадает в руки террористов и преступников и может перенаправляться с украинской территории.

«То есть, по сути, сейчас даже не совсем опосредованно Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция являются спонсорами террористов», — заключил Пушилин.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США не располагает сведениями об использовании поставленных Украине оружия и военной техники в противозаконных целях. Он указал на отсутствие информации, заслуживающей доверия.

Ранее, 1 ноября, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США возобновили инспекции на Украине для отслеживания поставок оружия. По информации агентства, Вашингтон опасается, что оружие может попасть «в чужие руки».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 октября отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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