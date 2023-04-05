Захарова заявила о выделении США Киеву $35 млрд военной помощи с начала СВО

С начала спецоперации США выделили Украине более $35 млрд военной помощи, включая новый пакет вооружений. Об этом в среду, 5 апреля, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что западные страны продолжают накачивать Украину оружием и делать всё, чтобы украинский кризис «был максимально продолжительным и кровопролитным».

«Вчера в пресс-службе Пентагона заявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $2,6 млрд. <…> Таким образом с начала специальной военной операции размер американской военной помощи Украине составит более $35 млрд. Это только американской», — сказала она.

Пентагон объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $2,6 млрд накануне, 4 апреля. В рамках первой части помощи Киеву передадут из запасов Пентагона боеприпасы для зенитного ракетного комплекса Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и порядка 200 тыс. боеприпасов к ним.

Кроме того, согласно второй части пакета, Украина также получит боеприпасы для комплексов NASAMS, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), радары воздушного наблюдения, зенитные боеприпасы и ракетные снаряды, реактивные снаряды «Град», а также боеприпасы для минометов и противотанковых комплексов Javelin.

По мнению посольства России в США, выделение нового пакета военной помощи Киеву является шагом к эскалации военных действий на Украине. В дипмиссии призвали американское руководство задуматься о рисках расширения географии.

3 апреля газета The New York Times написала, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

В феврале газета The Hill подсчитала, что общие расходы США на оказание военной помощи Украине, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin и танки М1 Abrams, превысили $77 млрд. Из них $29,3 млрд являются прямой военной помощью США с начала российской спецоперации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.