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Врач назвал провоцирующие системное воспаление продукты

Врач Потешкин: продукты с легкоусвояемыми углеводами могут вызвать хроническое воспаление
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Продукты с легкоусвояемыми углеводами могут привести к системным хроническим воспалениям в организме. Об этом 7 апреля рассказал председатель научного совета клиник «Атлас», к.м.н., врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.

«Это сладкие напитки, десерты, сладости, подслащенные молочные продукты и продукты из очищенного зерна — белый хлеб, мучные изделия, белый рис, ячмень», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что эти продукты могут присутствовать в рационе, но не должны составлять более 10% суточной калорийности, так как они имеют высокий гликемический индекс, могут усиливать оксидативный стресс и активировать провоспалительные гены.

Кроме того, стоит избегать пищи с высоким содержанием трансжиров. Они увеличивают вероятность смерти от любых причин на 34% и от болезней сердечно-сосудистой системы — на 21%.

Не стоит также употреблять слишком много соли. Ее суточная доза должна составлять не более 5–6 г. При этом избыток соли может уменьшить в кишечнике популяцию бактерий Lactobacillus, которые борются с воспалениями.

По словам Потешкина, воспаление — это реакция иммунитета на негативные факторы. Если оно не проходит за 2–6 недель, то становится хроническим, что приводит к разрушению собственных клеток и тканей организма и развитию фиброза. Эффективного же лечения, отметил специалист, не существует.

«Наиболее прагматичный и безопасный подход — воздействие на факторы риска системного воспаления, такие как физическая активность, питание, образ жизни. Это не только снижает маркеры хронического воспаления, но и улучшает прогноз», — заключил врач.

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Ранее в этот день врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что сардина, салака, сельдь и скумбрия отличаются оптимальным соотношением цены и пользы для организма. Он добавил, что любая рыба полезна и способствует увеличению продолжительности жизни.

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