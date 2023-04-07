Врач назвал четыре вида полезной дешевой рыбы

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, какая рыба отличается оптимальным соотношением цены и пользы для организма, в интервью радио Sputnik в пятницу, 7 апреля.

«Понятно, что чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше, но есть правило четырех «С». То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию», — поделился диетолог.

Он добавил, что любая рыба полезна и способствует увеличению продолжительности жизни, но перечисленные им виды рыбы чаще всего является оптимальным выбором в соотношении «цена – качество».

Бобровский утверждает, что именно рыба является секретом долголетия в регионах, где продолжительность жизни превышает 90 лет. Дело в составе жиров в рыбе, которые препятствуют развитию онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.

Ранее, 3 апреля, нутрициолог Александра Новикова назвала опасные для здоровья виды рыбы, которые могут содержать токсины и тяжелые металлы. По ее словам, тилапия и пангасиус содержат мусорные токсины и тяжелые металлы.