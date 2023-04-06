На Украине предрекли крах режима Зеленского при мирном урегулировании конфликта

Дипломатическое урегулирование конфликта Киева с республиками Донбасса стало бы «политическим убийством» президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в четверг, 6 апреля.

Так он прокомментировал в беседе с изданием «Укринформ» вопрос о том, возможно ли вернуть Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) под контроль Киева при помощи дипломатических механизмов.

«Как можно себе представить при такой интенсивности ведения боевых действий использование дипломатии? Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, то может это предложить», — сказал Данилов.

Глава СНБО добавил при этом, что допускает использование дипломатии при возвращении Киевом Крыма, но считает, что это может произойти только в том случае, если российские войска покинут полуостров, передает «Газета.Ru».

Ранее в этот же день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва не исключает возможности решения украинского конфликта мирным путем, однако решение должно быть принято с учетом изменения территориальных реалий. По его словам, любые переговоры с украинской стороной должны проводиться с учетом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области и Крым являются полноправными регионами РФ.

Он также прокомментировал заявление офиса президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам по Крыму при условии достижения границ республики украинской армией. Слуцкий отметил, что такие слова не что иное, как популизм и желание отвести внимание Запада от поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников высказал свою точку зрения насчет вероятности проведения мирных переговоров. По его словам, Зеленский, а также украинский народ не одобрят такого исхода событий, поэтому вариант с нахождением компромисса исключен.

4 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.