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В офисе президента Украины выдвинули условие для переговоров по Крыму

Глава офиса Зеленского Сибига: Киев готов к диалогу по Крыму, если ВСУ дойдут до границ
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Фото: Соцсети
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Киев готов к переговорам с Москвой по вопросу Крыма на почве одного условия — украинские националисты должны приблизиться к границам полуострова. Об этом в среду, 5 апреля, заявил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — заявил Сибига в беседе с газетой Financial Times.

Как отмечается в материале, Сибига подразумевал запланированное контрнаступление Украины. Он добавил: «Это не значит, что мы исключаем, что мы можем занять эту территорию».

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6 апреля советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинская армия не сможет занять Крым, потому что она не готова к наступлению ввиду эшелонированной обороны. Провальным окажется в том числе вариант с морским десантом: Киеву нечем его осуществить, заметил Гагин.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату Крыма. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельства возвращения региона.

Безопасность республики надежно обеспечена, подчеркнул Песков.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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