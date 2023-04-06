Советник Пушилина объяснил провал плана Киева по захвату Крыма

Чтобы взять Крым, для начала до него надо дойти, а сделать это украинской армии будет непросто, потому что она не готова к наступлению, заявил 5 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны. Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего. Я не думаю, что украинская армия к этому готова. Украина не готова и к морским десантам в Крым, потому что ей нечем их осуществлять», — указал Гагин.

Он также подчеркнул, что идти в Крым придется только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев сможет «захватить» Крым за 5–7 месяцев, после чего разрушит Крымский мост и будет стремиться искоренить там всё российское.

При этом помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов высказал мнение, что накопленных Украиной трех армейских корпусов недостаточно для захвата полуострова. Собранными силами Украина может ударить лишь на каком-то одном участке.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату Крыма. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельства возвращения региона.

Безопасность республики надежно обеспечена, подчеркнул Песков.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство РФ многократно указывало на то, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем.