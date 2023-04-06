В Госдуме назвали условие для проведения переговоров с Украиной

Москва не исключает возможности решения украинского конфликта мирным путем, однако решение должно быть принято с учетом изменения территориальных реалий. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале в четверг, 6 апреля.

По его словам, любые переговоры с украинской стороной должны проводиться с учетом того, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области и Крым являются полноправными регионами РФ.

«И статус Крыма вообще не подлежит обсуждению — решенный по итогам референдума 2014 года и закрепленный в Конституции РФ вопрос. Полуостров навсегда неотъемлемая часть России!» — подчеркнул Слуцкий.

Он также прокомментировал заявление Офиса президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам по Крыму при условии достижения границ республики украинской армией. Слуцкий отметил, что такие слова не что иное, как популизм и желание отвести внимание Запада от поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников высказал свою точку зрения насчет вероятности проведения мирных переговоров. По его словам, Зеленский, а также украинский народ не одобрят такого исхода событий, поэтому вариант с нахождением компромисса исключен.

4 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров. Также визит Зеленского в Польшу не означает, что Украина будет обсуждать возможности продолжения мирных переговоров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.