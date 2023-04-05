Обвиняемой в теракте в кафе Санкт-Петербурга Дарье Треповой вызвали скорую после девятичасового допроса. Об этом сообщает портал 78.ru в среду, 5 апреля.

После допроса в следственном управлении Следственного комитета в Москве 26-летней девушке вызвали скорую помощь, поскольку она жаловалась на плохое самочувствие. По уточненной информации, это было вызвано тем, что в результате взрыва она получила контузию, плохо слышала и не очень хорошо ориентировалась в пространстве.

По данным СМИ, следователи работали профессионально, грубого отношения к девушке применено не было. Все показания сотрудники СК записывали на видео.

2 апреля Трепова пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Северной столицы. Она представилась Анастасией и подарила Татарскому статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в руках мужчины. В результате взрыва Татарский погиб, пострадали 42 человека. Уточняется, что на стационарном лечении находятся 24 человека, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Трепову задержали 3 апреля на съемной квартире, после чего этапировали в Москву для избрания меры пресечения. На следующий день Басманный суд столицы арестовал Трепову на два месяца. Было принято решение перевести ее дело в закрытый режим.

Девушке было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку»; «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой»).

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к нему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена).

По информации источника «Известий», посылку со взрывчаткой, которую получила Трепова, курировали зарубежные IT-специалисты.