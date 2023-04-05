СКР проверит комиков после шутки о теракте в Петербурге

Председатель Следственного комитета России (СКР) 5 апреля поручил дать правовую оценку действиями комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, пошутивших о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

«Во время выступления на сцене в Берлине Долгополов и Оганисян обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге», — отмечается в Telegram-канале СКР.

С запросом о проверке в отношении комиков ранее в этот же день обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она указала, что юмор на человеческой трагедии — преступление и комики, по ее словам, хотят дешевой славы на крови.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Петербурге, где он проводил творческий вечер. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую участница мероприятия Дарья Трепова подарила военкору.

Кроме того, в результате инцидента пострадали 42 человека, в том числе трое подростков. Сотрудники правоохранительных органов задержали Трепову 3 апреля, а на следующий день этапировали в Москву, где Басманный суд арестовал ее на два месяца.

Ей было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку»; «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой»).